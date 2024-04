Ferran Costa: del futbol de fang al futbol professional

"Venim d'una situació complicada. Ara es tanca una pàgina i s'obre una altra amb moltes ganes i il·lusió". Amb aquestes paraules ha començat el director esportiu de l'FC Andorra, Jaume Nogués, la presentació oficial del nou entrenador del club, Ferran Costa. El tècnic té molt clar que arriba per intentar treure el conjunt tricolor del descens perquè és el que "demana la situació". I en això vol posar el focus ja des d'avui mateix amb el primer entrenament programat a les 18.00 hores.

El de Castelldefels arriba com a última bala per capgirar la situació en què es troba l'equip del Principat, ara una mica més a prop després de la victòria del cap de setmana passat contra el Mirandés. "Això va de reptes, i aquest n'és un el qual ens hem de demostrar primer a nosaltres mateixos quina classe de persones som. Tinc molt clar que el camí és la lluita, el treball i la convicció, i crec molt en aquest projecte i en aquest grup de jugadors", ha esmentat Costa. "Ho afrontem amb una predisposició a la feina total i absoluta", ha completat.

Aquest objectiu a falta de nou jornades, però, ni molt menys serà fàcil d'assolir. El conjunt es troba a dos punts de l'Alcorcón, qui marca el descens, i els espera un mes d'abril ben carregat: aquest cap de setmana visiten l'Eldense, després rebran a l'Eibar, visitaran l'Espanyol i rebran al Racing de Santander (aquests tres últims ara mateix entre els quatre millors classificats). Per això el nou entrenador ha dit que "hem de lluitar-ho molt, però estem segurs que en empenta, il·lusió i dedicar-li totes les hores possibles per treure el màxim profit respondrem al 100%".

Demanat per la primera presa de contacte amb els jugadors, el català ha explicat que ja ha pogut parlar amb alguns d'ells, sobretot els capitans, per saber quin és el seu sentir i, sobretot, "explicar-los el meu. Quina línia seguirem i quines coses tenen per a mi un valor gran". A més, ha afegit que qualsevol persona del club "m'ha tramès aquest esperit de lluita, d'anar al límit i de valorar al màxim el que es té". "M'he trobat un grup magnífic. La meva convicció en aquest grup de jugadors és total i absoluta, i això és el primer que els he de transmetre", ha continuat.

Costa arriba procedent del Badalona Futur, en què se l'ha vist jugar habitualment amb un 3-5-2. Tot i això, ara que agafa les regnes de l'FC Andorra només es vol centrar en la permanència: "Ara mateix no és una qüestió d'estils ni de com veig o no el futbol, es tracta de tenir la capacitat d'entendre el repte que tenim entre mans. Hem de tenir clar dues coses: què volem transmetre quan sortim a jugar i què se'ns demana per passar aquest desafiament".

El jove tècnic no s'ha volgut oblidar dels seus inicis: "Vinc del futbol de fang, i estic molt orgullós. Això m'ha ensenyat tot el que sé". Amb només 29 anys ara fa el salt de Segona Federació al futbol professional, motiu pel qual algú podria pensar que li manca experiència. Aquest, però, no és el cas de Nogués: "Hem sigut sempre un club diferent. Buscàvem la persona que ens pugui treure de la situació en què estem i veiem que Ferran Costa és el millor". "No va d'experiència, va de capacitats", ha conclòs el director esportiu. En aquest mateix sentit, i demanat per la seva joventut, el 'boig del futbol' (com ha reconegut ser) ha esmentat que simplement vol que se'l valori per la seva feina, capacitat i rendiment, "crec que això és el que pondera".

En darrer lloc, Costa ha reconegut que s'ha vist tots els matxs de l'FC Andorra per preparar-se el millor possible per aquest repte esmentat que volen assolir. A banda, ha assenyalat que la temporada passada ja seguien l'equip "perquè ens agradava el que feien, ja que ho feien molt bé". Així, ha assegurat conèixer bé al conjunt, i ha indicat que no és només un aspecte concret el que ha fet que els tricolor estiguin on estan.