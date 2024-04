Felipe Dos Anjos, baixa durant tres setmanes

El pivot del MoraBanc Andorra Felipe Dos Anjos estarà fora de les pistes durant tres setmanes, com a mínim, després de l'esquinç al turmell esquerre que va patir la setmana passada en un entrenament. Així doncs, segons esmenten en un comunicat emès pel club, després de fer-se les proves pertinents, s'ha estimat una baixa de 21 dies, però "l'evolució de la lesió marcarà la seva disponibilitat en els pròxims partits".

L'entrenador dels tricolor, Natxo Lezkano, ja confirmava en la roda de premsa prèvia al duel contra UCAM Múrcia que el brasiler estava en dubte per la petita lesió que a priori no semblava molt greu. En aquest sentit, diumenge es queia de manera definitiva de la convocatòria i, de moment, estarà absent en el partit d'aquest diumenge contra el Coviran Granada (17.00 hores) i no viatjarà ni a Gran Canària (diumenge 14, 13.00 hores), ni a Manresa (dissabte 20, 18.00 hores).