El festival Snowrow torna al Principat aquest mes d'abril

El festival de música electrònica Snowrow aterra al Principat per tancar la temporada d'esquí a Grandvalira. L'espectacle musical celebrarà la seva segona edició del 4 al 7 d'abril. Després de l'èxit de l'any passat, amb més de 8.000 assistents diaris, els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig acolliran de nou aquesta proposta única a Europa, la qual reuneix música electrònica, activitats de neu, 'après-ski', jocs per a totes les edats, 'secret parties', espectacles, actuacions teatrals, col·lectius creatius i activitats sostenibles amb més de vuit escenaris i 30 DJ.

Així, dins de la programació, el plat fort serà elrow Festival, el qual arriba amb un envelat amb capacitat per a 8.000 persones i on es donaran cita DJ internacionals de la talla del reconegut DJ i productor napolità Marco Carola, el suec Adam Beyer, capità del prestigiós segell Drumcode, i el DJ i productor de Livorno, Ilario Alicante. L'esdeveniment, que tindrà lloc de les 16.00 a les 00.00 hores el divendres 5 i el dissabte 6, només serà accessible per a majors de 18 que hagin comprat la seva entrada. La ubicació se situarà a la zona principal, amb un escenari interior amb capacitat per a 8.000 persones. Cal destacar que els abonaments del cap de setmana ja s'han esgotat, però encara queden les últimes entrades de dia, tant per divendres com per dissabte.

D'altra banda, el festival de dia tindrà lloc del dijous 4 al diumenge 7 en horari d'11.00 a 16.00 hores i està pensat especialment per al públic familiar, amb accés gratuït a diferents activitats.