Caldea tanca el termolúdic fins al juliol per obres de millora

Caldea ha iniciat avui les obres de millora a la zona del termolúdic, la qual romandrà tancada fins al mes de juliol. Així, l'spa termal només mantindrà obert Innú i l'horari establert per a aquest període serà de 09.00 a 23.00 hores, de dilluns a diumenge, fins al mes de juny. Durant el mes de juliol, els divendres i els dissabtes l'spa allargarà una hora més l'obertura al públic, fins a la mitjanit.



De l'abril al juny, les famílies amb infants majors de 8 anys tindran accés a Inúu alguns diumenges a la tarda. Excepcionalment, al mes de juliol també s'admetran famílies tots els dimecres i els diumenges, al matí. En ambdós casos, es tracta de franges horàries destinades exclusivament a públic familiar.



A Inúu es continuaran oferint les Champagne Sessions tots els divendres i dissabtes de 19.00 a 23.00 hores i s'ampliarà la programació dels tallers wellness. El termolúdic, l'espai de grans dimensions de Caldea, romandrà tancat temporalment, com és habitual en aquest període de l'any.



Finalment, els grups escolars accediran a Inúu els dimarts i els dimecres de 15.00 a 18.30 hores fins al 30 de juny, horari en el qual estarà restringit l'accés al públic individual. Els dies 18 i 19 de juny el centre estarà tancat per atendre a escolars de forma exclusiva.