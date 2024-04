Segués s'interessa per la mobilitat i les condicions laborals del SAAS

El grup parlamentari de Concòrdia, representat per la presidenta suplent i consellera general Núria Segués, ha entrat dues noves preguntes perquè el Govern les respongui oralment en la pròxima sessió de control, referides a la mobilitat i les condicions laborals del personal del SAAS.

Sobre la primera d'aquestes, Segués s'ha interessat per saber quines solucions està explorant el Govern per tal de donar resposta a les problemàtiques vinculades a la mobilitat, recordant que l'any 2021 ja es va elaborar una estratègia nacional de mobilitat amb el respectiu full de ruta de totes les accions a desplegar fins l'any 2030. Així i tot, la membre del grup parlamentari encapçalat per Cerni Escalé ha indicat que aquest 2024 el Govern, concretament la Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, ha engegat un procés participatiu sobre el transport públic i la mobilitat sostenible, amb l'objectiu d'incorporar la visió i la percepció de la ciutadania i dels agents implicats en la mobilitat interna a Andorra en les estratègies de futur, recalcant que al llarg dels anys apareixen periòdicament notícies relatives a la mobilitat, a l’entrada i sortides de vehicles, i al col·lapse de la xarxa viària del Principat.

D’una banda, Segués ha demanat per les mesures que preveu el Ministeri de Salut per millorar les condicions laborals del personal sanitari, ja que, segons la presidenta suplent, és sabut que els professionals mèdics del Principat d’Andorra tenen unes condicions laborals que comparativament amb els països veïns com França o Espanya han perdut atractiu, fet que complica la contractació de personal als nostres centres mèdics públics o hospitalaris. A més, Segués ha posat en relleu la dificultat de trobar personal qualificat en les especialitats mèdiques del Principat.