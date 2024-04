Detecten fins a 11 indicis de presència d'os bru al Nord del Principat

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha confirmat aquest dimarts la presència d’os bru amb 11 indicis al nord d’Andorra. Així, l’exemplar d’aquest plantígrad ha tornat a l’Alt Urgell, comarca de Catalunya que limita amb el Principat.



Cal recordar que el Cos d'Agents Rurals, equip que porta el pes del seguiment, porta trobant indicis d'os a l'Alt Urgell des del 2007. Es tracta d'una dada puntual que ha estat trobada en el terme municipal de Montferrer i Castellbó dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Probablement, es tracti d'un moviment d'algun dels exemplars coneguts i identificats a la comarca veïna del Pallars Sobirà. Durant el 2024, el Cos d'Agents Rurals farà seguiment de la zona per comprovar si es tracta d'un indici de moviment puntual o recurrent.



Actualment, segons l'informe, el departament comptabilitza un total de 83 exemplars d'os, dins dels quals hi ha 16 cries nascudes el 2023. Unes xifres que comproven l'augment progressiu de la població d'ossos, ja que, de fet, són les dades més altes des dels reforços d'espècies que es van fer l'any 1996.



Tanmateix, les dades s'han extret del balanç anual de la població de l'os bru que realitza el Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru al Pirineu (GSTOP), en el qual estan integrats el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Cos d'Agents Rurals del Departament d'Interior, el Consell General d'Aran i els governs d'Andorra i França, l'Aragó i Navarra. Segons els càlculs elaborats pel Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru al Pirineu, s'estima que la taxa mitjana de creixement anual de la població d'os en els darrers quatre anys ha estat del 10,94%.



A Catalunya, es disposa de 281 paranys sistemàtics per detectar la presència d'ossos, repartits en 103 quadrícules 4x4 quilòmetres i 12 quadrícules 8x8 quilòmetres. Tot plegat, ha servit per identificar una població de 41 exemplars l'any 2023 a les comarques de l'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. Cal destacar que a finals del 2023, els Agents Rurals van localitzar el primer indici que l'os es troba a l'Alt Urgell.