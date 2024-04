Un nou Jiménez - Carlé als vuitens de la Bisbal d’Empordà

L’open internacional femení Solgironès, el qual s’està disputant a la Bisbal d’Empordà (Espanya), ha viscut la tornada de Vicky Jiménez Kasintseva a les pistes després de caure en la primera ronda dels classificatoris del Miami Open el passat març. Ja està en segona ronda i ara, s’enfronta demà a l’argentina Maria Lourdes Carlé, just la rival que va poder donar-li la volta al 6-2 en terres nord-americanes.

La tricolor, qui ha pogut participar-hi en rebre una ‘wild card’ (WC), va entrar diumenge amb èxit al quadre principal en vèncer a la romanesa Miriam Bulgaru per un contundent 6-0 i 7-5. La tasca, però, se li va complicar quan va haver de batre’s en duel amb la número 154 del rànquing WTA, la francesa Chloe Paquet. Tanmateix, en dues hores i 30 minuts va poder tancar el partit després d’anar al ‘tie-break’ en la segona mànega (6-3; 7-6 (7-5)).

El pròxim pas de la jove està programat per a demà (horari encara per confirmar) contra una tenista que ja coneix prou bé i que, en aquest cas, és la cap de sèrie número sis del torneig. Jiménez buscarà la venjança, a més de continuar solidificant el seu pas al circuit sènior, després que en el darrer partit Carlé acabés passant de ronda en tres sets. Així doncs, l’argentina figura com la número 98 del rànquing i aterra a Catalunya en caure contra la gran Brenda Fruhvirtova (102) a Miami. A més, ahir va ser capaç de passar per sobre de la txeca Sara Bejlek (131) en només una hora i 18 minuts (6-1; 6-3), segons informa l’ANA.