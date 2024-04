Tret de sortida del Torneig de Desenvolupament sub16 de Malta

El seleccionador masculí, Òscar Sonejee, ha esmentat que volen aprofitar aquesta oportunitat per preparar-se de cara a la classificació sub17 que es farà a l’octubre. Respecte als rivals, el tècnic ha indicat que Malta és una selecció que està progressant moltíssim, i ha recordat que ja han jugat contra ells «i és l’equip contra qui, en teoria, podem competir i hem sigut superiors en els darrers anys». De Geòrgia ha comentat que és un combinat «amb una qualitat impressionant».

Per la seva part, el combinat masculí enceta demà (13.00 hores) la seva participació contra Malta. Divendres a la mateixa hora es veuran les cares contra Geòrgia i dilluns a les 10.00 hores s’enfrontaran a Liechtenstein.

El Torneig de Desenvolupament sub16 de la UEFA que té lloc a Malta ha donat avui el tret de sortida per Andorra. Les primeres a iniciar la seva participació han estat les noies de Catia da Silva, les quals han perdut per 4-1 contra Bulgària. El seu pròxim duel arriba dijous a les 10.00 hores contra Montenegro, i dissabte a la mateixa hora tancaran l’estada amb un matx contra l’amfitriona.

Per Pol Forcada Quevedo

