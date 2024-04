Carla Mijares i Xavier Cornella, campions d’Andorra en gegant

En homes U14, la victòria va ser per a Breitfuss amb 1.34.28, mentre que segon va ser Marc de Visa amb +0.02, i tercer Manel Romo, a 1.42. Així, en U16, Breitfuss va ser el campió, amb 1.31.05, mentre que segon i tercer van ser Arnau Escabrós i Eric Mitjana, a 0.35 i 0.55, respectivament. En dones U14, Paula Ledesma es va imposar amb 1.34.19, mentre que Júlia Capdevila va ser segona a 0.30, i Eloa Martins tercera a 1.55. I en U16, Etna Pou va guanyar amb 1.30.04, mentre que la van acompanyar al podi Carlota Comellas, segona amb +2.24, i Ainhoa Piccino, tercera amb 2.35.

Xavier Cornella, campió d’Andorra de gegant / Al mateix temps, també es va disputar en la mateixa pista el gegant masculí dels Campionats Nacionals d’Andorra. En aquesta categoria, Xavier Cornella, qui va ser desè a la cursa, va ser el millor andorrà i, per tant, es va proclamar campió nacional de la disciplina. Així doncs, la victòria va ser per a l’italià Davide Leonardo Seppi, el qual es va imposar amb 1.35.38, amb 0.18 sobre el francès Victor Muffat-Jeandet, i amb 0.58 respecte al tercer, l’espanyol Aingeru Garay.

Després, la segona i tercera posició van ser per a les espanyoles Arrieta Rodríguez i June Garitano. I Clàudia Garcia, va ser sisena amb 1.42.28, a +2.19 de Mijares, mentre que Emma Ledesma va acabar 23a. Cal destacar que la competició no va comptar amb la presència de Jordina Caminal ni Íria Medina.

Per El Periòdic

