L’Autòdrom de l’Algarve és primer repte per a Joan Vinyes al GT-CET 2024

Joan Vinyes i Jaume Font compartiran un Porsche 911 GT3 CUP - Baporo Motorsport amb l’objectiu de lluitar pel títol als Campionats d’Espanya GT i de Resistència 2024, organitzats per V-Line Organización. El de GT, s’iniciarà aquest cap de setmana a l’Autòdrom de l’Algarve, un escenari molt 'jove' (es va inaugurar el 2 de novembre del 2008) situat a la localitat de Portimão, regió que dona nom al circuit.

El traçat portuguès, també conegut com 'la muntanya russa', té un total de 4,5 km amb 15 corbes (nou de dretes i sis d’esquerres) i té dues característiques que sobresurten per sobre de la resta: els desnivells i els punts cecs. Els canvis de rasant entre els revolts vuit i nou, a més del punt cec de la corba d’entrada a meta, converteixen Portimão en un escenari gens convencional, per als pilots que l’han de superar en qualsevol campionat.

Així mateix, i després de dues temporades competint, de manera habitual, a circuits europeus, Vinyes va prendre la decisió de tornar als meetings de V-Line Organización, que durant diverses temporades van formar part de la seva agenda esportiva.

Aquest divendres, a partir de les 12.30 i de les 17.00 hores, s'iniciaran les dues mànegues de 50 minuts d'entrenaments lliures. L'endemà, entre les 09.30 i les 09.55 hores tindran lloc els entrenaments oficials: 10 minuts per a cada pilot amb una aturada de cinc al pit-lane per fer el canvi de pilot després de la primera mànega cronometrada. La primera de les dues curses està programada a 48 minuts més una volta, i s'iniciarà a les 13.00 hores. La segona carrera es disputarà diumenge a les 09.15 hores.