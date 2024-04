L'UdA i la Generalitat renoven el conveni de col·laboració per a la formació de llevadores

La Universitat d'Andorra (UdA) i la Generalitat de Catalunya han renovat el conveni que permet a totes dues institucions col·laborar en la formació teòrica i pràctica d'aquelles persones que cursen el bàtxelor d'especialització en infermeria obstetricoginecològica (llevadoria) al centre andorrà. Per part de la Generalitat, el conveni s'articula a través del departament de Salut i l'Institut Català de la Salut.



La col·laboració entre totes dues institucions es va encetar fa anys i, des d'aleshores, aquest conveni s'ha anat revalidant periòdicament. Ara, s'acaba de renovar per a dos anys més.



La col·laboració es concreta en la formació teòrica que el departament de Salut de la Generalitat ofereix als i les residents d'infermeria obstetricoginecològica que es formen a Catalunya i també mitjançant les pràctiques clíniques desenvolupades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i als dispositius d'atenció primària associats. D'acord amb el que disposa el conveni, es formaran un màxim de dos alumnes per edició.