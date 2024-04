Ordino reforça les sancions i imposarà multes de fins a 1.000 euros per infraccions a Sorteny

El comú d'Ordino ha decidit imposar multes més estrictes per a aquelles persones que infringeixin les normes destinades a protegir la integritat del parc natural de la Vall de Sorteny, segons ha fet públic aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Les sancions aniran de 50 a 1.000 euros. Aquesta decisió es va aprovar en el marc de la darrera sessió de consell de comú del 27 de març amb l'objectiu de reforçar i protegir la biodiversitat de la zona i garantir el respecte per l'entorn natural.



Tal com informa el butlletí, una de les novetats de la nova ordenança és la redefinició de les infraccions en categories de lleus, greus i molt greus. Així doncs, acampar fora de zones autoritzades, estacionar en llocs prohibits, tallar arbres sense autorització, el senderisme fora dels camins marcats sense autorització, o instal·lar arnesos sense permís seran considerades infraccions lleus, i es podran implicar multes monetàries de 50 a 150 euros. En canvi, circular per la pista amb un vehicle motoritzat en horaris no autoritzats, fer alpinisme sense permís, tallar arbres de gran diàmetre sense autorització, la pràctica d'esports com l'esquí de travessa en zones restringides o l'organització de competicions esportives sense autorització podrien ser considerades infraccions greus. En aquest cas, les multes podran variar de 151 a 300 euros.



Finalment, les infraccions molt greus inclouran accions com la destrucció d'espècies vegetals per a ús comercial o particular sense autorització, l'encesa de foc sense permís, o la circulació de vehicles motoritzats en zones restringides com zones de reserva o hàbitats d'interès. Les sancions monetàries per a aquestes infraccions podran oscil·lar entre els 301 i els 1000 euros, a més de la confiscació del vehicle en casos específics.



Per altra banda, la nova regulació preveu disposicions especials per a activitats com l'alpinisme, la pesca o la circulació de vehicles motoritzats dins del parc, amb l'objectiu de garantir un ús responsable dels recursos naturals i protegir els ecosistemes fràgils. De fet, seran els agents de medi ambient i circulació del comú ordinenc els encarregats de vetllar pel compliment d'aquestes noves regulacions. En aquest sentit, es preveuen sancions més severes per a la reincidència en un període de tres anys des de la comissió de la darrera infracció.