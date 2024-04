Un total de 10 seleccionats U14 i U16, a l'Scara de Val-d'Isère

Des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) s’ha seleccionat 10 esquiadors i esquiadores per formar part de l’edició 2024 de l’Scara, competició internacional d’U14 i U16 que compta amb una altíssima participació i més de 20 països representats. Es tracta d'una cita que tindrà lloc demà i divendres a Val-d’Isère i en la qual participaran quatre dones i sis homes per part del Principat.

En categoria U14, els seleccionats han estat Júlia Capdevila (SEC), Vicky Gallerani (SEC), Marc Visa (ECA) i Thomas Breitfuss (PCGR), mentre que els seleccionats en categoria U16 són Etna Pou (PCGR), Xènia Cerro (PCGR), Jan Visa (ECA), Max Black (SEC), Hans Breitfuss (PCGR) i Eric Mitjana (SEC).

Cal recordar que l’Scara és una competició internacional per les categories inferiors que, segons l’organització, atreu a més d’un miler de competidors, la majoria francesos però també uns 300 participants de fora de França.

Supergegant i eslàlom / Com s'ha esmentat, la competició es disputarà demà i divendres. Així, per a demà hi ha previst el supergegant pels U14 i l’eslàlom pels U16. El divendres, els U14 disputaran l’eslàlom, mentre que els U16 correran el supergegant.