La pròxima campanya de donació de sang pretén arribar als 250 participants

La Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra organitzen un any més la campanya de donació de sang, la qual tindrà lloc el proper dilluns 15 d'abril de 12.00 a 20.00 hores al Poliesportiu d'Andorra. Com ja ha passat en altres ocasions, la instal·lació esportiva es transformarà per acollir a tots els voluntaris i dur a terme la col·lecta, amb l'objectiu d'intentar superar el rècord de l'edició anterior, situat en 236 donants. La responsable RSC Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Natalia De Felipe, ha recordat que "donar sang és donar vida", i ha fet una crida a tota la població a què s'animin a col·laborar amb aquesta causa. També ha explicat que totes les persones que vinguin a fer la donació tindran dues entrades per poder assistir a l'últim partit de la Lliga ACB contra el València.



Per la seva part, el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha reivindicat que "és una activitat molt important i un projecte que diu molt com a societat el fet de poder organitzar campanyes d'aquest tipus". El secretari ha destacat que amb accions com aquestes es barregen dos valors: el de la solidaritat de la ciutadania i el que acompanya a l'esport, motivant a la ciutadania perquè "tothom pugui venir a participar amb aquesta donació de sang pel que suposa aquest acte simbòlic de solidaritat".



El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, ha manifestat que esperen arribar a assolir les xifres de l'edició anterior, en la qual hi va haver 28 nous donants, i ha recordat que hi ha 240 places obertes per a les quals ja es pot demanar cita prèvia a través del web https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/, a la qual també es pot accedir des de la pàgina web del MoraBanc. Saurí també ha fet una crida perquè les persones que no tinguin hora reservada s'animin a presentar-se també, ja que normalment hi acostuma a haver un 10% de baixes i un altre 10% de persones que no poden acabar d'efectuar la donació completa.



Aquest any, com a novetat, es podrà dur a terme un test previ a través de la pàgina web per saber si podràs donar sang o no. Recordem que per poder donar sang has de tenir entre 18 i 70 anys, has de pesar més de 50 quilos i han d'haver passat dos mesos des de l'anterior vegada. En el cas de les dones, pots donar tres cops a l'any, mentre que en el dels homes quatre.