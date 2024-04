Un jove denuncia discriminació en un bar d'Andorra la Vella

Un jove ha denunciat discriminació a través del web de la Trana, exposant la situació amb què es va trobar en un bar de la capital quan anava amb un grup d'amics amb esclerosi múltiple (dos d'ells amb cadira de rodes).



En un moment determinat, una de les noies necessitava fer ús del bany adaptat. En arribar-hi, la porta estava tancada amb clau i van donar per fet que s'havien oblidat d'obrir-la. Tal com relata el jove, el van contestar de manera "despectiva i insolent" dient que no tenien la clau. Quan va intentar explicar que l'amiga estava esperant i que un altre amic amb cadira de rodes també necessitava fer ús del bany li van contestar: "la clau la té el cap, però no hi és i no podem fer res més. Fins dimarts no torna".



Finalment i amb dificultats, van acompanyar als dos amics als banys no adaptats i els van haver d'ajudar.



En veure la situació, els afectats van decidir trucar a la Policia per denunciar la situació, però els van dir que no podien intervenir en aquesta mena de casos, ja que no es tractava d'un tema policial, i els van convidar a adreçar-se a l'Oficina del Consumidor. Els fets també van ser posats en coneixement d'un conseller del Comú d'Andorra la Vella.