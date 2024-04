El conductor d'un Ferrari amb matricula andorrana és detingut a França per circular a 168 km/h

El conductor d'un cotxe marca Ferrari amb matricula andorrana ha sigut detingut per circular a 168 quilòmetres per hora en una via en què la velocitat estava regulada a 80 km/h. Així ho ha comunicat la germanderia francesa mitjançant una fotografia a les seves xarxes socials. Amb tot plegat, la germanderia del departament francès de Deux-Sèvres han considerat la falta prou greu per a procedir a retirar-li el carnet de conduir a l'infractor. Segons han informat diversos mitjans de França, la detenció del conductor, un ciutadà de Vienne i que no és el propietari del vehicle, es va produir el 31 de març.