Ruiz: «Que ens tallin de cop les llicències dels pisos d’ús turístic és una clara expropiació»

Una hora i mitja abans que la resta de la ciutadania. Aquest és el marge de temps amb el que l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) va comptar per assabentar-se de les noves mesures impulsades per Govern en matèria de turisme, amb l’objectiu de pal·liar la problemàtica actual de l’habitatge que impera al país. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC el seu president, Àlex Ruiz, qui s'ha mostrat molt afectat per la decisió presa per l’Executiu i la cartera encapçalada pel ministre Jordi Torres: «Que ens tallin de cop les llicències dels pisos d’ús turístic és una clara expropiació».

Aquestes han sigut les paraules amb les quals Ruiz ha dictat càtedra envers la mesura referida que els edificis que tinguin menys del 30% d’habitatges d’ús turístic se’ls revocarà la llicència al cap de tres anys, veient-se afectats uns 650 immobles (prop d’un 25% del total). «Això és molt dur i molta gent se n’anirà al carrer», ha apuntat el president de l’associació, posant d’exemple el cas d’un associat que tot just fa un any que va començar amb un pis i actualment ja compta amb 33. «Aquest home ha fet una inversió molt gran com perquè ara li diguin que en tres anys estarà mort», remarcant que l’esmentat es troba ple de deutes «perquè Govern el va obligar a convertir els seus apartaments en cinc estrelles».

Qüestionat per si realment aquesta nova mesura donarà solució a la problemàtica de l’habitatge, Ruiz es mostra clar en les seves paraules: «Govern té un problema important amb l’habitatge, però la solució no és treure la llicència a 650 apartaments turístics», posant en relleu que l’Executiu «no està pensant en les conseqüències tan greus que això comportarà». I és que segons el president de l’associació, les noves mesures comportaran que es deixin de contractar empreses exteriors com neteja o manteniment, fet que afectarà directament a empreses com Grandvalira o Caldea i que el fa lamentar-se per la inestabilitat a la qual es veu sotmesa el sector: «La política de Demòcrates fa que no puguem plantejar-nos un futur. Cada any ens posen una pedra al camí que no ens permet avançar».

Així i tot, Ruiz també ha posat en valor el factor que «la gent que venia als apartaments turístics d’Andorra deixarà de venir i se n’aniran a la Vall d’Aran o a Puigcerdà». Es mostra així totalment contrari a les paraules llençades per Torres, en les quals mostrava la clara intenció d’enfocar-se cap a un turisme amb més poder adquisitiu: «Nosaltres vivim de la gent de la proximitat, la que puja cada cap de setmana i es fa cinc o sis hores de cotxe», esmentant que «hem de millorar molt si realment volem un client amb aquest poder, però no ens podem oblidar dels clients de proximitat».

Ruiz ha apuntat, finalment, que la intenció per part dels membres de l’associació és reunir-se la setmana que ve per analitzar cas per cas com afectaran aquestes noves mesures. Més tard, una comissió es traslladarà per parlar presencialment amb el ministre Torres. «Estem disposats al que faci falta, sigui tallar carreteres o manifestar-nos», ha afirmat, recalcant el fet de fer-se valer per sobre d’altres sectors: «Movem molts milions d’euros a l’any i ens hem de fer respectar, no podem ser sempre nosaltres els menyspreats», ha destacat Ruiz, afegint que «sempre som els mateixos els que patim i els culpables de tot».