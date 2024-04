El Sax Fest tanca la XI edició amb èxit d’assistència i amb mires d’exportació

La iniciativa de més d’una setmana amb un ampli ventall d’activitats per a saxofonistes locals i visitants vol travessar fronteres. El Sax Fest ha celebrat la seva onzena edició des del 28 de març fins al 5 d’abril, i aquest vespre ha conclòs el festival amb mires i voluntat d’exportar la idea. El director del Sax Fest, Efrem Roca, ha fet un balanç de participació d’aquesta edició posant l’accent en l’èxit del format. «Vam començar el dijous passat i aquest divendres tanquem una edició en què hi ha hagut molt d’aforament, concerts, concursos, molt nivell i molta assistència», ha exposat Roca. Tanmateix, en ser preguntat per millores o noves idees de cara a futures edicions, el director ha remarcat que «hi ha alguna idea que hem començat a treballar, però encara és molt aviat per poder dir res. Sempre estem innovant, per això pensem en una possibilitat d’internacionalització».

Així, la principal idea és poder crear competicions nacionals en països estrangers i que els guanyadors d’aquelles competicions puguin participar al Sax Fest ‘oficial’ que se celebra a Andorra. «Estem treballant en el primer lloc per anar, però encara és molt aviat per concretar coses», ha explicat Roca, afegint que «la idea que tenim és fer-ho fora, però a escala nacional [...] si es fa al Canadà o a la Xina, que els guanyadors puguin venir a l’Andorra Sax Fest». Roca també ha volgut deixar clar que «la preselecció sempre s’acabarà fent», ja que actualment el filtre es fa a través de vídeos en els quals s’exposa el talent.

Finalment, el director ha declarat que l’activitat Youth ha tingut un gran èxit de participació: «Hem tingut una participació de 10 o 12 països. Hem doblat inscripcions, però hem hagut de frenar, perquè en tot cas haguéssim arribat a triplicar l’assistència». Un fet que, ara per ara, no es poden permetre des de la direcció, tot i apostar per continuar creixent en qualitat.