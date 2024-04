El Comú d’Andorra la Vella ha informat a través de les seves xarxes socials que l’aparcament Centre Ciutat de la plaça de Braus estarà tancat des de demà 8 d'abril. Les obres d’eixamplament del carrer Doctor Vilanova obliguen a tancar l’aparcament, que no es reobrirà fins el pròxim 17 d’abril.

Per El Periòdic

