La Fiscalia demana 10 anys de presó per un home per temptativa d'homicidi

La Fiscalia demana 10 anys de presó per un home acusat d'homicidi en grau de temptativa, escoltes il·legals i conductes afins, amenaces de mort amb arma i amenaces no condicionals de mort, i delictes menors de maltractament en l'àmbit domèstic i de violència de gènere. A data d'avui, l'home es troba en presó preventiva.



Els fets van tenir lloc el passat 12 de maig del 2023, quan la parella de l'encautat i un amic van arribar a casa a buscar un moble. En entrar a l'habitatge es van trobar a l'encautat assegut al llit amb un vas de whisky i un ganivet a la mà. L'amic de la parella va procedir a apropar-se i a desarmar-lo, moment en que es va produir un forceig.



Durant la sessió celebrada al Tribunal de Corts aquest matí, la dona va explicar que "em va començar a insultar i jo li vaig dir que s'havia acabat". Hauria estat en aquell moment, i davant dels insults, quan la víctima s'hauria posat al mig de la parella i hauria rebut l'apunyalada en el costat esquerre amb un ganivet de 9,5 centímetres. L'encautat també hauria posat un altre ganivet de 20,4 centímetres de llargada al coll de la que era la seva parella en aquell moment.

Per part de la defensa, reivindiquen el fort estat d'embriaguesa de l'acusat i asseguren que no hi havia intencionalitat en matar, i per aquest motiu demanen que se l'encauti per un delicte de lesions amb arma blanca.

Des de la Fiscalia apunten que era un matrimoni complexa des dels seus inicis, amb un caràcter gelós per part de l'encautat i constants amenaces de mort, conducta de control i menys preu a la parella, els quals van culminar amb aquest episodi violent que podria haver acabat d'una manera molt pitjor. Per aquest motiu, la Fiscalia ha demanat la pena màxima de 10 anys de presó i una pena complementària de no mantenir contacte amb les víctimes. La fiscal ha assegurat que tot i que és una pena elevada, és ajustada degut a la gravetat dels fets i al fet que són quatre delictes majors i dos menors.

