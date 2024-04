Un estudi sobre el funcionament d’una planta de biometanització

Dins de les actuacions de gestió de residus, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha exposat que el Govern treballa per millorar la gestió de les fraccions recollides a les parròquies, en concret, la referent a la matèria orgànica. Una gestió que, segons el ministre, s’ha d’anar implementant a poc a poc. «Estem plantejant la millor manera de gestionar aquesta fracció per poder donar-hi més sortida». Per aquest mateix motiu, «aquest 2024 tenim pressupostat un estudi al voltant d’una planta de biometanització, per tal de recuperar el biogàs que emet la matèria orgànica, mirar quina hem de fer servir per capturar aquest biogàs i estudiar, conjuntament amb FEDA, què ens aportaria com a actiu per generar energia». Finalment, la voluntat des de Govern és augmentar la quantitat d’energia que es pot generar al país. «Només produïm el 20% de l’energia que consumim. Per tant, hem d’arribar cada cop a produir més energia i ser més autosuficients».