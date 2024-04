El càlcul de residus orgànics del Principat és de 10.000 tones

Casal també ha afirmat que «pel que fa a la matèria orgànica, el Govern i els comuns vam fer un contracte de concessió amb una empresa per recollir 1.200 tones amb un primer preu i fins a unes 800 tones suplementàries a un altre preu», afegint que, «tenim una quantitat orgànica en el nostre país de 10.000 tones. En tractem unes 900 tones a través de grans establiments comercials i queden unes 9.000 tones que se’n van a valorització al centre de tractament de residus». Per aquesta raó, l’Executiu vol continuar explorant la via del tractament intern dels residus.

Respecte al malbaratament alimentari, Casal ha esmentat que actualment hi ha prop de 10 grans centres comercials —de més de 1.200 m2— i aquests ja fan accions per reduir el malbaratament, ja que pel que fa als productes alimentaris propers a la data de caducitat, l’Executiu ja demana que aquests establiments els gestionin per tal de no perdre'ls, a més de promoure els projectes d’Escola Verda.