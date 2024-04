Localitzat al Solà d'Encamp el jove desaparegut

El jove de 26 anys i resident a Encamp que es trobava desaparegut des de dilluns ha estat localitzat aquest dimarts prop de les 10.00 hores a la muntanya, a la zona del Solà d’Encamp.



La recerca del noi es va activar el mateix dilluns després que la Policia rebés l’avís de la família, cap a les 23.30 hores. No se’n tenien notícies seves des del migdia.



Diversos efectius de la policia, el servei de circulació d’Encamp i bombers l’han buscat per diferents punts del país amb l’ajuda dels gossos de rastreig i de l’helicòpter. També s’havia demanat la col·laboració dels serveis de circulació de la resta de parròquies.



Un cop localitzat, en una zona de difícil accés, els bombers l’han rescatat amb l’helicòpter i, tot seguit, ha estat traslladat a l’hospital per verificar el seu estat de salut després d’haver passat la nit a la muntanya. En principi es trobaria sa i estalvi, pendent de la valoració mèdica.