L'error de la CASS es xifra en 6 milions d'euros des de 1968

L'error de la CASS amb les pensions d'invalidesa del grup 1 es xifra en 6 milions d'euros des de 1968. Així ho han explicat aquest matí el president de la CASS, Marc Galabert, i el director de la parapública, Josep Escoriza, en una compareixença al Consell General per presentar les conclusions de l'informe 'forensic' sobre l'abast dels pagaments de més realitzats per la parapública des de l'any 1970 (ja que d'abans no tenen constància de casos) fins a l'actualitat. Tal com s'ha posat de manifest, la xifra és de 5.993.000 euros. "És una xifra que actualment tenim verificada i és, per tant, definitiva del que seria el sobre pagament de les pensions d'invalidesa del grup 1. És a dir, aquelles que donen dret a treballar" ha puntualitzat el president del consell d'administració de la CASS. Des del març del 2021 fins al febrer d'aquest 2024 la xifra ha estat d'1,65 milions d'euros.

Galabert també ha detallat que un cop van tenir les conclusions de l'informe 'forensic' van decidir posar-les en coneixement de la Fiscalia perquè consideraven que era necessari que fos així, i ha apuntat que la investigació tant per part de la Fiscalia com de la comissió d'enquesta són dues bones vies per veure quines són les responsabilitats que hi hauria d'haver en relació a aquest afer.

Galabert i Escoriza han presentat els principals resultats de l'estudi extern i independent realitzat per Deloitte envers la regularització de les pensions d'invalidesa i treball, segons l'article 172 de la Llei de la CASS. L'informe ha mostrat que no hi havia ni regularitzacions automàtiques ni sistemàtiques a excepció de la variació en l'import de la pensió en cas de canvi en les condicions de la invalidesa, consecució de l'edat de 65 anys o defunció del pensionista. Segons s'ha explicat, les conclusions extretes és que hi ha hagut una falta de control per falta de mitjans humans i també per falta de priorització. A més, han manifestat que hi havia una falta de mitjans humans per dur a terme, de forma manual, la regularització juntament amb la resta de controls de l'àrea.

No obstant això, Galabert i Escoriza han explicat que l'any 2021 una tècnica de l'àrea de pensions va dur a terme una revisió manual i en una setmana es va procedir a la revisió de 525 pensions d'invalidesa, detectant 105 possibles casos d'irregularitats (un 20% dels casos analitzats) i únicament es va procedir a la suspensió de 34 pensions. Aquesta revisió, però, no va arribar al comité directiu i al consell d'administració de la CASS, que no en va tenir constància fins al 2023.