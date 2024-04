Mor el vianant atropellat per una moto a l’avinguda Tarragona

L’home de 63 anys que va ser atropellat per una motocicleta al número 95 de l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella el passat 2 d’abril va morir dimecres a la nit a l’Hospital Sant Pau de Barcelona. L’accidentat es trobava creuant la carretera, moment en què la motocicleta travessava l’avinguda i no va poder evitar el tràgic succés. Els dos homes van ser traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Resident al país i d’origen espanyol, el vianant no va presentar ferides greus en el moment de l’accident, donant-li l’alta hospitalària poques hores després del succés, però uns dies després va haver de tornar a l’hospital en sentir diverses molèsties que, en un inici, es van acusar als fets accidentats.

En aquell moment, i després de realitzar-li un TAC per comprovar que tot estigués correcte, va ser traslladat a la capital catalana, on finalment va acabar traspassant. Resta pendent fer-li l’autòpsia pertinent per esbrinar quines han sigut realment les causes de la mort, segons han informat fonts policials consultades.