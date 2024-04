La segona renovació del permís de residència requerirà acreditar un nivell A2 de català

La comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports ha tancat aquest dijous el text del projecte de llei de la llengua pròpia i oficial, el qual s'ha treballat de manera intensa i detallada les darreres setmanes. Precisament aquest treball, juntament amb un debat prolífic dut a terme en tots els punts de la llei, ha permès tancar un acord que compta amb el consens dels grups parlamentaris Demòcrates, Concòrdia, PS i Ciutadans Compromesos. D'aquesta manera, s'espera que el projecte de llei pugui ser aprovat amb una majoria clara el pròxim dijous, 25 d'abril.



Pel que fa a l'acreditació d'un nivell mínim de català per renovar el permís de residència i de treball, un dels punts que més interès ha generat de la llei, s'ha acordat l'obligatorietat de cursar una formació de català de 30 hores per tal de poder obtenir dita renovació, a excepció que es pugui demostrar un nivell adequat de la llengua. A partir d'aquí i en el cas de la primera renovació, caldrà acreditar el nivell A1 de català, mentre que per a la segona renovació, el requisit serà el nivell A2. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir del 26 d'abril del 2026, sempre que s'aprovi la llei.



Un altre acord important consensuat per tots els grups és fer extensiu aquests nivells de català a la resta de permisos d'immigració. En aquest punt, s'ha establert un període de cinc anys perquè la llei sigui d'aplicació a tots els permisos.



El projecte de llei, destaquen els grups parlamentaris, compleix la seva missió integradora, associa el progressiu aprenentatge de la llengua per part dels nouvinguts i l'acreditació d'aquesta als permisos d'immigració. Per tot plegat, "ens felicitem pel clima assolit durant el treball en comissió, que han permès convertir les respectives esmenes en millores objectives a favor del patrimoni lingüístic d'Andorra".