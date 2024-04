Detingut amb 2.100 paquets de tabac de contraban

Un home de 50 anys va ser detingut dimecres al vespre com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Els agents el van controlar a Santa Coloma, a Andorra la Vella, amb 2.100 paquets de tabac valorats en prop de 7.760 euros. En duia 2.000 repartits en quatre caixes al maleter del cotxe i 100 més en una bossa. L’home portava a sobre 1.350 euros en efectiu.

Per El Periòdic

