Andorra tanca la temporada d'hivern amb una ocupació del 70,91%

Segons els resultats obtinguts a través de les enquestes de la Unió Hotelera d'Andorra, la temporada d'hivern d'enguany ha finalitzat amb una mitjana d'ocupació del 70,91% en 124 dies esquiables. En comparació amb la temporada de l'any 2022, que va tenir una mitjana del 72,07% en 136 dies esquiables, els resultats són considerats satisfactoris, tenint en compte la brevetat de la temporada i el retard de les nevades.

Precisament aquest retard en les nevades ha afectat el ritme de les reserves i els preus en la majoria dels establiments i parròquies durant tot l'hivern. No obstant això, les festivitats com Nadal, Reis, Carnaval i els caps de setmana han estat exitosos. L'impacte de la manca de neu s'ha notat especialment en els períodes posteriors a aquestes festivitats, com entre la Puríssima i Nadal, i després de Reis fins al Carnaval, on la incertesa ha reduït les reserves.

En comparació amb la temporada anterior, hi ha una diferència significativa: el retorn a la normalitat després de la Covid ha fet que persones que feia dues temporades que no esquien tornessin. Els esforços de les estacions per obrir progressivament la major part dels seus dominis amb les millors condicions de neu i comunicar-ho eficaçment han contribuït a l'èxit de la temporada, superant moltes expectatives.

A més, els esdeveniments, les activitats i les campanyes d'Andorra Turisme han ajudat a mantenir l'atractiu del país.