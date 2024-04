Andorra la Vella aposta per més aparcaments i una millor mobilitat

Millorar la mobilitat i facilitar l’estacionament de vehicles. Aquest és l’objectiu que es planteja el Comú d’Andorra la Vella amb els diferents canvis que han iniciat en diversos punts de la parròquia, els quals se sumen a les modificacions ja anunciades a la zona de Prada Ramon i que han comportat la creació de 59 estacionaments per a motos, 12 per a vehicles per a zona comercial i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda a la zona de Callaueta i voltants.

D’aquesta manera, els canvis iniciats se centraran en la zona de Pyrénées i a l’avinguda Príncep Benlloch, en les quals es reubicaran places d’estacionament de motocicletes i s’habilitaran més aparcaments de rotació. Així ho ha indicat el conseller de Circulació i Aparcaments de la capital, Xavier Surana, qui ha recordat que des de l’inici del mandat, el Comú ja havia començat a implementar un seguit de canvis en la circulació de la parròquia amb la voluntat que la mobilitat sigui més fluida.

Cal recordar que, a principis de març, ja es va anunciar una reordenació de les zones d’aparcament de Prada Ramon per potenciar el comerç i facilitar les aturades de curta durada. No van ser les úniques remodelacions de l’entorn parroquial, ja que també es va actuar als carrers de l’Aigüeta, Joan Maragall i la Sardana per crear noves zones d’estacionament per a motocicletes i també per a vehicles en zones comercials, amb la intenció que hi hagués més facilitats per a les compres en aquest barri.

A més, 16 noves places de cotxe i 2 per a motocicletes van ser habilitades al Parc Central, en comprovar-se que hi havia una zona per a motos que no estava sent emprada. Aquesta es va destinar a l’estacionament de vehicles, fent-la més ample «per facilitar» el seu ús. Una altra de les novetats importants és que les places de rotació comercial passen de 20 a 30 minuts per tal que la gent tingui el temps necessari per poder dur a terme les seves compres o gestions, ja que els 20 minuts «era un temps massa just».

«Aquests canvis serviran per reduir les retencions», ha indicat Surana, destacant que així s’evitarà que els conductors facin moltes voltes en trobar estacionament més aviat. A més, el conseller ha remarcat que per dur a terme totes aquestes remoledacions «s’ha estat molt a l’escolta dels veïns i comerciants per mirar de facilitar al màxim el seu dia a dia».