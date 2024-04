L’Acord d’associació incorpora la residència permanent a partir dels 5 anys

En cas que la ciutadania andorrana doni llum verda a l’Acord d’associació en el referèndum que previsiblement se celebrarà a principis del 2025, Andorra incorporaria un nou tipus de residència que seria la residència permanent. Així ho ha anunciat aquest matí el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, durant la lectura comentada de l’Acord per als mitjans de comunicació. Per accedir a aquesta nova modalitat de permís s’haurà d’haver residit al país durant cinc anys i, a partir de llavors, no s’haurà d’anar renovant cada diversos anys com es fa ara.

Altres de les qüestions que canvien respecte a la lliure circulació de persones és el relacionat amb la verificació dels antecedents penals i també el reagrupament familiar. Sobre la verificació dels antecedents penals, Riba ha explicat que qualsevol persona que sol·liciti residir al país haurà de presentar una declaració amb totes les condemnes penals anteriors al país d’origen, però la comprovació serà aleatòria i encara s’ha de determinar el percentatge de comprovacions que es farà. En el cas de professions sensibles com les de l’àmbit de la salut, educació, seguretat, ordre públic, banca, prevenció de blanqueig de capitals com agents de la propietat immobiliària o assegurances, es pot exigir presentar, com s’està fent ara, el certificat dels antecedents penals expedit des del país d’origen.

El reagrupament familiar anirà vinculat al fet que la persona que reagrupa acrediti que els familiars que porta al país no suposaran cap càrrega per a l’estat

Pel que fa al reagrupament familiar, anirà vinculat al fet que la persona que reagrupa acrediti que els familiars que porta al país no suposaran cap càrrega per a l’estat i sempre que es tracti de ciutadans de països membres de la UE. Hi haurà una sèrie de mecanismes -que encara s’han de determinar- perquè la persona pugui demostrar solvència per poder fer el reagrupament, però "no seran els criteris establerts actualment que és de tres vegades el salari mínim, sinó que serà més baix", ha explicat Riba.