La presumpta tupinada de les eleccions generals arriba al TEDH per ser investigada

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha acceptat començar les investigacions pertinents pel presumpte cas de tupinada a les eleccions andorranes de l'any passat. Aquest cas, denunciat per l'advocat Emili Campos des de fa un temps, ha arribat a l'organisme del Consell d'Europa, el qual té la seva seu a Estrasburg: "Avui he rebut un comunicat del TEDH en què aquest m'ha confirmat que troba clars indicis de frau i que investigarà la causa", ha confirmat Campos a EL PERIÒDIC.

També, l'advocat que va presentar la denúncia, ha manifestat que la missiva especifíca "que l'organisme analitzarà en detall tot el procediment electoral del 2022", unes eleccions que es van celebrar el 2 d'abril de l'any passat i que van donar com a resultat la victòria del partit Demòcrates (DA) amb 16 escons dels 28 del Consell General i, com a conseqüència, la reelecció de Xavier Espot com a cap de Govern. En aquesta línia, des de la secretària de l'organisme europeu s'ha confirmat l'inici de la investigació i amb ella, la corresponent assignació del número de l'expedient assignat a la causa.

Els fets denunciats / Campos va denunciar el frau després d'investigar per la seva part alguns indicis de tupinada a les eleccions. "Arran d'algunes publicacions a la premsa i declaracions d'alguns partits polítics que van convidar a fer el vot presencial i no via Batllia, vaig pensar que alguna cosa passava. Després, vaig veure en vídeos com es van traslladar, en capses de cartó reciclades i tancades amb cinta, 9.010 vots que es van rebre a la Batllia", ha confirmat Campos en declaracions a aquest mitjà. A més, l'advocat ha remarcat que "un cop vaig esgotar totes les vies internes per poder solucionar els dubtes, vaig optar per traslladar la denúncia a instàncies europees com és el TEDH", motiu pel qual Campos va presentar la denúncia per una vulneració d'un dret fonamental. Aquesta va acabar arribant al batlle Xavier Colom, qui "és el vicepresident de la Junta Electoral i que no va parar esment al cas que jo estava denunciant. Tampoc vaig trobar coherent que solucionés el cas per la seva posició", ha exposat Campos.

A més, l'advocat ha indicat que "primer havia d'esgotar totes les vies jurídiques del meu país, perquè és el que recomanen sempre, i com que no vaig trobar resposta aquí, vaig pensar a portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans". Així i tot, l'advocat ha afegit que "ara mateix està en aquest punt el cas, que s'està investigant per què des del TEDH creuen que hi ha indicis de frau".

A les conclusions a les quals arriba Campos arran del coneixement del comunicat emès per l'organisme europeu és que, en primera instància, "si un organisme del Consell d'Europa com el TEDH ha acceptat analitzar el cas, és perquè estan passant dues coses. Per una part, hi ha un moviment polític i judicial molt gran a Andorra, i per l'altra, queda en evidència que alguna qüestió en termes judicials no està funcionant bé al nostre país".

En acabar, l'advocat també ha apuntalat que, a partir d'aquí, poden passar dues coses: "L'organisme pot demanar una vista oral davant del Tribunal d'Estrasburg o que, un cop investigat, digui que ha estudiat el cas i els antecedents i que no hi ha lloc a una vulneració dels drets", recalcant que aquest últim fet "faria que el cas s'acabi". Un punt final en el qual Campos es reafirma en que "sigui quina sigui la resolució, ja hem guanyat".