Els motoristes francesos bloquejaran la carretera d’accés al Pas de la Casa

La Federació de Motoristes Francesos en Còlera (FFMC) ha convocat una manifestació per aquest dissabte a les 09.00 hores amb l’objectiu de bloquejar l’accés al Pas de la Casa. Els motoristes protesten per pressionar al Govern francès perquè retirin la nova obligació per als motoristes de passar la ITV, una mesura que fins ara mai havia estat obligatòria.

Segons ha avançat l’ARA i ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, la protesta consistirà en una marxa lenta que sortirà a les 10.00 hores des de Saverdun i tallarà la carretera en arribar a l’Hospitalet, on es farà una gran barbacoa bloquejant la via fins al migdia. A la manifestació estan convocades totes les federacions i moto clubs.

Ja el passat 13 d’abril milers de motoristes es van manifestar per tot França contra la introducció de la inspecció tècnica per vehicles de dues rodes, que es va posar en marxa el passat 15 d’abril. Fins aquell moment, a França no es realitzava la inspecció tècnica a les motos tal com exigia la normativa europea, però la Unió Europea va sol·licitar que a partir d’aquest 2024 les motocicletes i ciclomotors francesos passessin la seva primera ITV amb l’objectiu d’alinear la regulació francesa amb les de la resta del bloc i reduir així les elevades xifres de motoristes difunts a les carreteres. Segons dades oficials, en l’últim any 707 motoristes van morir en vies franceses.

La FFMC ja havia presentat dos recursos davant del Consell d’Estat per obligar el Govern a treballar amb mesures alternatives. La federació va presentar una petició de suspensió sumària per paralitzar la introducció a l’espera de la resolució judicial. El Consell d’Estat, però, va dictaminar que no hi havia urgència per suspendre els textos de l’aplicació d’aquest sistema i va rebutjar la sol·licitud. Per aquest motiu, la FFMC ha demanat als motoristes que denunciïn als centres que fan inspeccions tècniques a motos i que els boicotegin quan tinguin l’oportunitat.

Multes de 135 euros pels infractors/ Prop de 2,5 milions de vehicles catalogats com a motocicletes, ciclomotors o tricicles, hauran de passar aquesta inspecció tècnica durant el 2024, sent els vehicles matriculats abans del 2007 els primers afectats. Les persones que es neguin a aquesta mesura, podrien enfrontar-se a una multa de 135 euros o a la immobilització del vehicle. Segons dades de l’organització dels professionals de la distribució i dels serveis de vehicles de motor, quasi la meitat dels centres d’inspecció, ja estan preparats per examinar els vehicles d’aquesta categoria.