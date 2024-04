La solidesa defensiva és la clau per fer front a un Barça amb molt possibles rotacions

Un partit d'aquells importants és el que té aquest diumenge el MoraBanc Andorra, a les 18.30 hores contra el FC Barcelona. No perquè siguin els blaugrana, que també, sinó perquè la victòria dels de Lezkano (seria la 12a del curs) els donaria la permanència matemàtica a l'ACB. En cas de no ser en aquest duel, els tricolor tindran encara un parell més d'oportunitats per poder-ho assolir. "Sent realistes, ho tenim molt de cara", ha dit Nacho Llovet, assenyalant que "per què parar si ens sentim bé?". El català ha afegit que tenen ganes de competir i de gaudir entre ells i amb la Bombonera, i "l'oportunitat de diumenge tenim ganes d'aprofitar-la".

Aquesta ocasió es podria assolir amb més facilitat de l'esperada tot i ser el Barça. Per què no somiar? Els de Roger Grimau es troben immersos en plens quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos, i precisament ahir van caure al Palau (75-77). Demà a les 21.00 hores disputen el segon partit de l'eliminatòria, i dimarts vinent el tercer. Així, es pot esperar un conjunt barceloní amb rotacions per enfrontar-se als pirenaics. Tot i això, les rotacions no són sinònim de facilitat per al capità del MoraBanc: "De vegades pot ser pitjor perquè vindran jugadors amb menys minuts i moltes ganes".

"No ens hem de confiar de cap rotació", ha completat, esmentant que ells s'han d'enfocar sobretot en la faceta defensiva. "Ens hem de centrar en nosaltres. Hem demostrat que som capaços de fer bon bàsquet, i la clau és la solidesa defensiva que vam demostrar a Manresa", ha asserit Llovet. Que sigui el setè partit que la Bombonera estarà plena potser ajuda una mica més: "És una barbaritat. Notem a prop la nostra gent i un munt el suport que ens donen".

D'altra banda, el pivot ha parlat sobre el triomf al Nou Congost: "Buscàvem una victòria aviat, veient que estàvem bé, i per fi la vam trobar". Així i tot, ha reconegut que l'inici no va ser el millor, però "vam tenir la sort que el petitó estava inspirat", fent referència a Jerrick Harding i els seus 26 punts, i ha agraït l'acompanyament dels aficionats que s'hi van desplaçar.