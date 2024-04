El TS manté els quatre anys pels implicats en un cas d’extorsió

El Tribunal Superior ha reafirmat la sentència del cas dels dos germans empresaris i l’amic que va col·laborar amb ells per un cas d’extorsió cap a un constructor el qual tenia un deute amb els germans. Els dos empresaris haurien contractat a l’amic, suposat sicari, perquè cobrés el deute. La sala penal ha desestimat el recurs contra la sentència que van interposar els tres processats, mantenint així els quatre anys per a un dels germans i l’amic, i quatre anys i mig de presó per a l’altre empresari, a qui se li va afegir mig any més perquè el van enxampar amb la tinença d’armes de foc prohibides.

Els fets van tenir lloc el maig del 2022, quan la Policia va detenir els tres homes en un bar-restaurant. Tots tres van ingressar a presó acusats d’extorsió. Els dos germans van sortir de la presó sota arrest domiciliari, mentre que l’acusat de traslladar les amenaces al constructor implicat en l’afer continua al centre penitenciari.