Petita rebaixa de la indemnització per un cas d’abús laboral

Arran d’aquests fets, el Departament d’Inspecció de Treball va obrir una investigació per intentar esbrinar què havia passat i van descobrir que la víctima vivia amb condicions abusives de treball. Durant el judici celebrat al Tribunal de Corts es va dictar en primera instància que l’acusat havia d’indemnitzar al treballador portuguès amb un total de 336.339,35 euros.

La sala penal del Tribunal Superior de Justícia ha estimat parcialment el recurs de l’aute determinant de responsabilitat civil pel cas d’un treballador portuguès que va patir abusos laborals. Els fets es van descobrir l’any 2019 quan el perjudicat va tenir un accident laboral pel qual va necessitar assistència mèdica i va haver de ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es va haver de quedar un temps ingressat.

Per El Periòdic

