Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts per a la mobilitat dels investigadors

El Govern ha aprovat l'obertura de la convocatòria per sol·licitar els ajuts per a la mobilitat dels investigadors de l'any 2024. L'objectiu d'aquesta convocatòria és incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora del país per millorar-ne les competències, a la vegada que es promociona la difusió dels resultats de la seva recerca i s'enforteixen les relacions amb altres institucions internacionals.



Pel que fa a la partida global, el Ministeri hi destina un total de 8.000 euros, que es distribuirà entre dues modalitats: estades breus de recerca en centres d'R+D, empreses i centres de suport a la recerca, i la participació en congressos científics per prendre-hi part activament presentant comunicacions científiques. La mobilitat objecte de l'ajut s'ha de realitzar en el període comprès entre el 14 de juliol del 2023 i el 31 de desembre del 2024.



Els candidats han de tenir la nacionalitat andorrana o residir legalment al Principat des de fa com a mínim cinc anys consecutius o residir-hi i desenvolupar-hi un doctorat a ple temps. Per accedir-hi també hauran de demostrar que són investigadors o professors universitaris independents o vinculats a una institució de recerca o empresa i justificar una trajectòria en recerca relacionada directament amb la sol·licitud d'aquest ajut, o bé que són investigadors en formació i estan matriculats en un programa de doctorat oficial i reconegut a Andorra que tingui vinculació directa amb la sol·licitud d'aquest ajut.



El termini per presentar la sol·licitud comença la setmana vinent, amb la publicació al BOPA de l'edicte corresponent, i finalitza el divendres 5 de juliol d'enguany. El plec de bases d'aquesta convocatòria es pot descarregar a www.ensenyamentsuperior.ad/recerca o www.tramits.ad. El lliurament de sol·licituds s'ha d'efectuar al Servei de Tràmits del Govern.