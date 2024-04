Nicolás Mérindol, el sisè membre de la comissió d'administració de l'AFA

Això no obstant, cal recordar que l’AFA manté un paper de control i supervisió del sistema financer del Principat i que, fins ara, s’ha mostrat positiva respecte a l’Acord d’Associació. Un posicionament que el mateix president del consell de l’administració de l’entitat va defensar fa unes setmanes, afirmant que fer aquest pas, permetria posicionar al país a la mateixa alçada que es troben la resta de sectors dels països membre de la UE.

Per la seva part, el nou vocal ha declarat que el fet de tenir diferents especialistes a la comissió ha generat diverses opinions. A més, González ha remarcat que per l’AFA els objectius marcats són més complexos, un fet que ha marcat que la línia de treball estigui més marcada políticament.

Avui, s’ha integrat l’últim membre que faltava del consell d’administració de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) amb el jurament fet per l’empresari francès Nicolás Mérindol al càrrec de vocal. Així, la comissió té sis membres en el que seria un equip multidisciplinari amb perfils de diferents sectors, segons ha afirmat el president de la institució, Raül González. L’acte ha comptat amb l’assistència dels síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina, així com membres de la comissió permanent del Consell General i els altres cinc membres de l’AFA.

