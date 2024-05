L’Ull Nu reivindica més recursos per a la cultura i els joves talents del país

L’11a edició del Festival Ull Nu ha donat el tret de sortida aquest dimecres amb la projecció del llargmetratge ‘Remember my name’, de la directora i guionista Elena Molina, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Aquesta és una obra que ens parla de la història d’un grup d’orfes que creua la tanca de Melilla des del Marroc i com, de cop i volta, la seva història canvia quan entren a formar part d’un grup de dansa i acaben participant en un talent show.

Els dos directors de l’Ull Nu, Hector Mas i Marc Camardons, han obert l’acte d’inauguració explicant que s’ha arribat a les 11 edicions treballant molt intensament i que calen més ajudes econòmiques per a aquest festival, així com per a la cultura i als joves talents. A més, el tret de sortida de l’Ull Nu ha comptat amb la presència del Cap d’Àrea d’Acció Cultural del Govern d’Andorra, Joan Marc Joval; la cònsol menor del Comú d’Andorra la Vella, Olalla Losada, i la consellera de Joventut de la capital, Maria Nazzaro.

Joval ha destacat que «aquest festival és cada cop més autèntic, més professional i més avantguardista i que, per tot això, té un impacte cada vegada més ampli», remarcant que «l’Ull Nu és un generador inqüestionable i inesgotable de nous públic, que observa el món i les persones, en copsa la realitat, les preocupacions, els interessos, les reivindicacions, i les integra en la seva programació i les seves accions per presentar-les al públic perquè se senti interpel·lat». Per la seva banda, Nazzaro ha assegurat que el festival és un dels grans referents culturals d’Andorra i que serveix com a aparador per als artistes locals i internacionals.

Un cop finalitzada la projecció, el públic ha pogut escoltar el col·loqui que ha ofert la directora Elena Molina, conjuntament amb Mas, explicant com va tenir lloc el rodatge d’aquest documental que va ser tota una llarga experiència de sis anys.