Menys transaccions immobiliàries, però el preu dels pisos continua creixent

Segons informa aquest dijous el Departament d’Estadística, cal subratllar que pel que fa al nombre de béns immobles transmesos, han disminuït el 28,9% respecte al primer trimestre de l'any passat i que totes les tipologies presenten un descens, en especial els habitatges, pisos, habitatges unifamiliars i edificis, amb un 28,1% de descens i els d'altres tipologies, amb un 39,2% menys. Així mateix, la variació anual de l'acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 12,5% en el nombre de béns transmesos. Respecte al valor d'aquests béns, cal destacar que ha disminuït el 28,3% respecte al primer trimestre de l'any 2023, amb una caiguda en totes les categories, en especial altres construccions, amb una davallada de gairebé el 60%. La variació anual de l'acumulat dels darrers dotze mesos mostra un decrement del 7,5%. Si es fa referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, tenim que ha disminuït el 22,1% respecte al primer trimestre de l'any anterior. La variació anual de l'acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix una disminució del 43,9%. Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos ha incrementat el 3,3% respecte al primer trimestre de l'any 2023 i se situa ja en 4.093,4 euros. L'augment és del 22,9% respecte al darrer trimestre de l'any anterior.

Per El Periòdic

