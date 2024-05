El cinema portuguès, protagonista a la segona jornada de l’Ull Nu

L’Ull Nu va dedicar la segona jornada del festival a Portugal, el seu convidat d’honor d’enguany. El fet d’escollir aquest país no ha estat casualitat, sinó que aquest any se celebren els 30 anys de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Portugal i, conjuntament amb el ministeri d’Afers Exteriors, s’ha volgut incloure aquest esdeveniment a l’agenda diplomàtica cultural. És per aquest motiu que als actes d’aquest dijous hi van assistir la cònsol general de la República Portuguesa a Barcelona, Ana Isabel Teixeira, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.

El Festival Ull Nu, per la seva banda, també va voler convidar alguns noms destacats del sector audiovisual portuguès com són el director de cinema i programador del prestigiós festival IndieLisboa, Ricardo Vieira, o els també directors de cinema Marta Sousa i Frederico Mesquita.

Els actes van començar a les set de la tarda al Centre de Congresos d’Andorra la Vella amb la projecció de cinc curtmetratges de cineastes lusitans com ‘Presente’, de Francisco Valente; ‘Apontamentos da Curva Correnteza’ de Flavia Regaldo; ‘A barriga de Mariana’,de Frederico Mesquiza; ‘O Banho’ de David Boneville , i ‘By Flávio’ de Pedro Cabeleira. Un cop vistos, va tenir lloc un col·loqui entre Mesquita i Vieira, moderat pel director de l’Ull Nu, Marc Camardons.

Seguidament, Tor va pronunciar un discurs en què va destacar la labor de l’Ull Nu en el fet de mostrar la qualitat i el talent de joves creadors apassionats pel cinema i l’audiovisual: «El festival, des dels seus inicis, ha servit d’escenari per a creadors de tota la regió del Pirineu, i s’ha anat consolidant com una alternativa de lleure cultural a Andorra», va incidir, afegint que, amb una àmplia gamma de projeccions i activitats, «el festival ha crescut de manera exponencial i, amb el suport institucional, també ha començat a exportar la diversitat i la innovació andorrana arreu del món». Per últim, va voler ressaltar la importància que Portugal hagi estat el país convidat per commemorar els 30 anys de relacions diplomàtiques i que serveixi «com a testimoni del nostre compromís compartit per fomentar la cultura i l’entesa mútua».

Teixeira es va referir als festivals com l’Ull Nu com a «plataformes multiculturals per reflexionar sobre el paper que el sector audiovisual pot desenvolupar per a vehicle dels valors, la innovació, el progrés i la transformació en un món que desitgem que sigui cada cop més democràtic, lliure, cooperatiu i sostenible».

Finalment, per a l’ocasió, l’organització va escollir projectar el llargmetratge ‘Simon Chama’ de la directora portuguesa Marta Sousa, qui també també va poder explicar al públic, al costat de Vieira i Camardons, com va ser el rodatge d’aquesta pel·lícula.