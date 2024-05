Un accident d'helicòpter deixa ferit de gravetat l'exalcalde de Ribera d'Urgellet

Segons ha avançat La Valira, la persona que revesteix més gravetat és l'exalcalde de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) i també expresident de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, Antoni Capdevila. L'exalcalde ha hagut de ser operat de l'última vèrtebra, tot i que sembla que no té afectada la medul·la espinal. El segon ocupant té una vèrtebra xafada i s'ha trencat dues costelles.

Dos ocupants d'un helicòpter han resultat ferits greus després d'haver patit un accident ahir a la tarda A Vilanova de l'Aguda, a la zona de la Masia Can Vall, a la Noguera. Ambdós van haver de ser evacuats amb helicòpters medicalitzats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i el Parc Taulí de Sabadell.

Per El Periòdic

