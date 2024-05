Una aurora boreal il·lumina el cel d’Andorra

Els andorrans i andorranes van poder observar ahir a la nit com el cel s'il·luminava amb una aurora boral. Aquest fenomen poc habitual i espectacular va passar a causa d'una tempesta geomagnètica que està passant per la Terra i que ha permès que es puguin observar aurores boreals per diversos punts d'Europa. Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia del Govern d'Espanya (Aemet), aquest tipus d'aurores apareixen per la interacció entre el vent solar i el camp magnètic de la terra, un xoc que es produeix en cicles d'entre 10 i 12 anys.

Així doncs, al voltant de mitjanit el cel es va tenyir deixant una escena impressionant, que tot i ser molt típic en les regions polars i àrees pròximes no és tan comú en altres llocs, com és el cas d'Andorra. En llocs més foscos com el Coll d'Ordino aquest fenomen es va poder veure amb més intensitat. Les xarxes socials es van omplir d'imatges i vídeos de persones que han compartit aquest moment màgic, que es preveu que pugui durar tot el cap de setmana.