Cerquen una persona que hauria caigut al riu

Hi ha un gran desplegament policial i de Bombers treballant en les tasques de rescat.

La Policia d'Andorra busca una persona que hauria caigut al riu a la zona d'Escaldes-Engordany. Tot i que està localitzada, amb la força del cabal del riu a conseqüència de les pluges dels últims dies, la persona estaria descendint a gran velocitat i els efectius d'emergències encara no l'han pogut rescatar.

Per El Periòdic

