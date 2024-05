Espot creu que l'Acord d'associació donarà major progressió als projectes empresarials del país

La Confederació Empresarial Andorrana amb el patrocini de Creand-Crèdit Andorrà, ha lliurat els premis de reconeixement empresarial en el decurs de la Gala CEA que ha tingut lloc aquest dimarts a Andorra la Vella. Els premis CEA 2024, els quals van ser creats per l’entitat l’any 2016 amb motiu del seu desè aniversari, tenen caràcter biennal i en aquesta cinquena edició han reconegut la tasca de 10 empreses i personalitats. El president de la CEA, Gerard Cadena, ha destacat que “les empreses les fan les persones i les relacions de lleialtat i de confiança que hi ha entre elles", afegint que, de fet, bona part dels premis "van encaminats a reconèixer de manera directa polítiques d’empresa que impacten de forma positiva en els assalariats: la igualtat, la inclusió, la gestió dels sèniors".

El lliurament dels guardons ha comptat també amb la presència de diverses autoritats del país, com el cap de Govern, Xavier Espot, qui en declaracions a EL PERIÒDIC ha afirmat que "actes com avui ens demostren que el teixit empresarial i comercial continua tenint força i sustentant l'economia del país", tot recalcant que el Govern estarà al costat dels empresaris "per donar el suport oportú". Així i tot, el mandatari no ha desaprofitat l'ocasió per tornar a posar en valor l'Acord d'associació amb la Unió Europea: "Hem de treballar per donar noves oportunitats i per això és important l'Acord, ja que convertirà Andorra en part del mercat interior europeu i donarà moltes facilitats", a més, segons Espot, de donar "una homologació i una seguretat jurídica que facilitaran que aquest tipus de projectes empresarials progressin en major o menor mesura".

Els guardons

Les empreses patrocinadores de l’esdeveniment han estat les encarregades de lliurar els premis de les 10 categories d’enguany: Premi FEDA a la Sostenibilitat, Premi AR+I a l’Emprenedoria i/o Innovació, Premi Andorra Business a la Projecció Internacional, a l’Empresa Inclusiva i a la Trajectòria Empresarial, juntament amb el Reconeixement personal a l’activitat de promoció de Marca Andorra. A més dels premis també s’han lliurat els guardons destinats a posar en valor la tasca de les microempreses, la promoció de la igualtat i el reconeixement a les persones pioneres d’aquest país, a les empreses que promouen la gestió sènior.

El Premi a la Trajectòria Empresarial ha estat per Viladomat Esports. El guardó l’ha recollit el cofundador del grup, Joan Pallàs, en una categoria que destaca aquelles empreses que durant la seva trajectòria han demostrat la solvència i els coneixements per superar els inconvenients i mantenir-se com un referent empresarial. En segon terme, el Premi FEDA a la Sostenibilitat s’ha concedit a BOMOSA, mentre que en la categoria de Projecció Internacional ha estat guardonada l’empresa Martí Motos. Amb aquest premi, el jurat distingeix aquelles empreses que aconsegueixen desenvolupar la seva activitat empresarial a diferents llocs del món.

El Premi Andorra Recerca + Innovació a l’Emprenedoria i la Innovació ha estat per CELLAB, en reconeixement per la implementació amb èxit d’una nova idea, servei o producte. En la categoria de Reconeixement personal a l’activitat de promoció de la MARCA ANDORRA, les sòcies i socis de la CEA, a través del vot telemàtic, han atorgat el seu vot a GrandValira Resorts. El Grup Pyrénées ha rebut el Premi a l’Empresa Inclusiva, guardó que posa en valor la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional.

Finalment, el premi Gestió Sènior ha estat per a Perfumeria Júlia, mentre que FEDA ha estat mereixedora del guardó a favor de la igualtat i el premi per als autònoms i microempreses ha recaigut en CAMPERLOVE. En últim terme, el reconeixement als pioners d’Andorra ha estat per Enriqueta Pedescoll Galí.