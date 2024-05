Un ciclista és atropellat a la sortida d'Escaldes-Engordany

Un ciclista ha sigut atropellat aquest matí per una furgoneta amb matrícula andorrana a la rotonda del Pont de la Tosca, a la sortida d'Escaldes-Engordany en direcció a Encamp. La Policia ha rebut l'avís cap a les 11.26 hores, moment en què s'ha procedit a enviar un equip fins al lloc dels fets per valorar la magnitud de l'accident. L'home, un no resident de 30 anys, ha resultat ferit en el xoc i ha sigut traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on encara continua ingressat a hores d'ara.

Motorista ferit a Encamp / Per altra banda, cap a les 20.15 hores d'ahir va tenir lloc a Encamp una altra col·lisió entre un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat. El succés, que va tenir lloc a l'avinguda Joan Martí, també va resultar amb el trasllat a l'Hospital del motorista, resident de 30 anys, qui va patir una fractura lleu a causa del xoc entre els dos vehicles implicats.