Batllia decreta la fallida de la Unió Esportiva Sant Julià

En l'edicte també s'apunta que es donen 30 dies des d'avui perquè tots els creditors lliurin els justificants dels seus crèdits a l’administrador judicial a fi que els verifiqui i n’efectuï la relació corresponent. A més, aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en un termini de 20 dies hàbils.

En un edicte publicat avui al BOPA s'ha notificat que la Batllia ha decretat la cessació de pagaments i fallida de la Unió Esportiva Sant Julià. El que ha estat un dels clubs històrics del futbol andorrà sembla que no veu la llum als afers econòmics que ha estat arrossegant des de fa anys, i aquest podria ser el seu fi. Els impagaments van ser habituals la temporada passada, fet que va portar que l'entitat laurediana acabés expulsada de la Lliga Multisegur i sense poder jugar enguany ni el curs vinent a la Lliga Unida, la segona divisió andorrana.

