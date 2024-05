Dues persones són detingudes com a sospitoses d'haver comés sis furts amb força

La Policia va detenir dimarts al migdia a Encamp un home i una dona de 41 i 48 anys, respectivament, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per diversos furts amb força. Els dos implicats haurien comès un total de sis en diferents establiments de les parròquies centrals, amb un perjudici econòmic superior als 4.000 euros, als quals entraven forçant els accessos.

La investigació per part dels agents policials es va iniciar fa aproximadament un mes, quan es va denunciar el primer cas. Les evidències que els investigadors van anar recollint van permetre identificar-ne els dos presumptes autors, desvetllant-se antecedents a l'home per fets similars, mentre que per altres delictes a la dona.

Altres detencions / Per altra banda, la Policia també ha detingut aquesta setmana un home per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,05 i un altre, de 28 anys i no resident, el qual va ser arrestat al Pas de la Casa per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.