Marsol assegura que els abusos laborals a peruans "no aniran a més" gràcies a les noves mesures

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, afirma que el Govern està sent proactiu en cas dels treballadors desplaçats extracomunitaris que pateixen abusos laborals, a més de considerar que amb les mesures que estan implementant per erradicar la situació, aquests abusos "no aniran a més". La ministra va fer aquestes declaracions en el programa La Clau de RTVA emès ahir, en el qual també va recordar que des del Departament de Treball s'estan fent moltes inspeccions d'ofici i ja s'han reunit amb el president dels residents peruans al país, Lorenzo Castillo, així com establir un contacte directe amb l'Ambaixada peruana perquè estiguin al corrent de la situació.

Marsol va detallar que tenen controlades les empreses implicades en aquests casos i que se'ls està fent constantment controls i inspeccions de treball, però que un cop arriben allà, es troben amb la problemàtica: "No venen a denunciar", va manifestar la ministra. És per aquest motiu que Marsol recalca la importància d'aturar l'efecte crida que hi ha al país d'origen i que sàpiguen que "si no tenen un contracte de treball abans de sortir del seu país i els papers ja presentats, que no vinguin, perquè es trobaran en un problema", va apuntalar la titular de la cartera de Treball, tot indicant que són una minoria les empreses que cometen aquests abusos envers els treballadors.



En aquest sentit, la ministra va explicar que tot el revolt que s'ha generat entorn aquest tema, ha provocat que hi hagi empreses que ja no vulguin contractar a aquestes persones. Per aquest motiu, Marsol exposava que la voluntat és que les altres empreses els hi donin treball durant uns mesos, almenys perquè les persones que han vingut al Principat "mig enganyades" puguin comprar-se el vol de tornada al seu país: "Cal aconseguir que als que estan aquí se'ls apliqui la normativa andorrana i que quan sigui el seu moment puguin tornar al seu país en condicions".



Paral·lelament, la ministra va confessar que, tot i que hi ha un problema de falta d'efectius al Departament de Treball, s'atén a totes les persones que hi acudeixen, però que el problema és que "tenen com por de denunciar per por de perdre la feina". La titular de Treball es va mostrar positiva amb totes les mesures que s'estan adoptant i va assegurar que des del passat mes, quan hi va haver un augment de treballadors que van arribar al Principat sense contracte, no es té constància que hagi incrementat la xifra: "Esperem que a poc a poc aquesta situació es recondueixi del tot i entrem a la normalitat", afegint la intenció que les persones que vinguin "ho facin amb tota la normalitat, amb els papers arreglats, cobrant el que estableix la Llei".