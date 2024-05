Albert Llovera oferirà una xerrada sobre l’experiència al Dakar 2024

Tal com han apuntat des del Comú d'Andorra la Vella, patrocinador de Llovera des del 2018, el pilot és un dels residents a la capital amb més projecció exterior i, a més de participar en proves esportives de renom internacional, està involucrat en projectes per facilitar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda i és, també, ambaixador d'Unicef.

Albert Llovera oferirà una xerrada i posterior col·loqui per explicar la seva participació al Dakar 2024, en la qual va arribar a assolir la 17a posició en la categoria de camions, així com explicar les experiències viscudes a l'Aràbia Saudita en una de les cites del motor més exigents del món. L'acte tindrà lloc demà a les 19.00 hores a la sala d'actes del Centre Cultural La Llacuna.

Per El Periòdic

