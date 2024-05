L’antiga línia d'alta tensió Encamp-Grau Roig estarà retirada a finals d’any

El darrer tram de l’antiga línia d’alta tensió, construïda als anys 40 i que s’estén des de Grau Roig a Encamp, serà completament retirat cap al mes de desembre. Així ho ha anunciat el director general de FEDA, Albert Moltes, qui ha comparegut acompanyat dels cònsols de Canillo i Encamp, Jordi Alcobé i Laura Mas, respectivament. Després de sis mesos de funcionament sense incidents de les noves estacions, es procedirà al desmuntatge «començant per Grau Roig per motius de climatologia i acabant per la part més baixa», segons ha explicat Moles, afegint que s’ha decidit iniciar les tasques a la tardor per evitar interferir amb les collites del setembre i evitar pertorbacions en les zones afectades. El desmuntatge complet implicarà un cost de 2,5 milions d’euros, els quals ja estaven previstos dins de la inversió inicial.

La fase més «complexa» del desmuntatge és la retirada del cable, segons ha comentat el director general de FEDA. Això es deu al fet que la línia està formada per torres, bases i cables, però aquests últims «s’aguanten entre dues torres que estan relativament lluny». Així doncs, en les zones on la línia travessa carreteres i camins «s’haurà de protegir perquè no caigui i, en certs moments, hi poden haver talls de circulació fora d’hora punta i que no afectin», ha advertit. Quant a la logística, Moles ha indicat que en les zones urbanes es farà la recollida amb camions, mentre que en zones més remotes s’utilitzarà un helicòpter: «Tot el material que es recuperi, anirà a reciclar».

D’una altra banda, Alcobé ha ressaltat la importància de la retirada de la línia, ja que en el seu moment va ser construïda «per tenir llum a les cases» i, per tant, «l’afectació urbanística i visual era un mal menor». D’aquesta manera, ha agraït la iniciativa de FEDA de desplaçar i refer la línia cap a l’alta muntanya, «tot i que té un impacte en la natura», però que al mateix temps «cobreix una necessitat d’abastiment energètic». Per la part de la parròquia d’Encamp, Laura Mas també ha celebrat i valorat positivament tota «aquesta desafecció dels terrenys comunals i privats». Aquest punt positiu l’ha realçat al Solà d’Encamp, ja que la línia «passava molt baixa», i amb la nova ubicació, la línia abasta tota la cresta alta, fet que no té un impacte paisatgístic.

Finalment, el director general de FEDA ha explicat que les negociacions amb Espanya i Red Eléctrica van avançant «correctament», tot i que encara no s’ha establert cap data concreta pel tancament de l’acord, perquè són «temes entre països i hi ha un procediment». No obstant això, s’estima que una vegada finalitzats, el termini d’execució sigui de tres anys.

Pla horitzó / El Comú de Canillo ha publicat un plec de bases per adjudicar els estudis del Pla Horitzó, un pla estratègic per establir una guia turística «complementària al que ha fet el Govern». Alcobé considera que Canillo «té uns atractius i productes propis» que cal treballar i potenciar conjuntament amb els punts més destacats com ara el Palau de Gel, el pont tibetà, la vall d’Incles, el roc del Quer i el museu de la Moto. L’objectiu principal d’aquesta estratègia és determinar «quins mercats s’han de buscar i quin tipus de perfil de visitant s’ha d’aconseguir», amb la finalitat d’explotar, rendibilitzar i impulsar tots aquests punts turístics, informa l'ANA.